Μυστήριο περιβάλλει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία, ο οποίος είχε ταξιδέψει για διακοπές και αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μοναχοί της Μονής Φλαμπουρίου εντόπισαν σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς ένα αυτοκίνητο μέσα σε περιβόλι κοντά στο μοναστήρι. Μετά τη διασταύρωση στοιχείων, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για το όχημα που είχε νοικιάσει ο αγνοούμενος τουρίστας.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και από το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού. Πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένο πεζοπόρο τμήμα ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του 72χρονου. Όπως ανέφεραν, ο ηλικιωμένος είχε αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει μια βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε κανένα ίχνος ζωής.

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη του, καθώς οι πολλές ημέρες που έχουν μεσολαβήσει και οι δύσκολες συνθήκες στο δάσος της Άνω Κερασιάς μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης.