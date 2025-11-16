Το πτώμα ενός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο της Μαγνησίας, εντόπισε την Κυριακή το Λιμενικό Σώμα και όλων οι υποψίες στρέφηκαν στον Αυστριακό τουρίστα που αγνοείται στην ευρύτερη περιοχή για πάνω από 40 μέρες.

Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στην συνέχεια στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο 72χρονος είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας και το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου.