Μέσα σε γκρεμό πάνω από την Δράκεια βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε 75χρονος από το χωριό, ο οποίος αναζητούνταν από τους δικούς τους.

Ο 75χρονος την ώρα που οδηγούσε, προφανώς ξέφυγε από τον δρόμο και το αυτοκίνητό του έπεσε στον γκρεμό. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τη σορό από το όχημα, κόβοντάς το με αλυσοπρίονα, σύμφωνα με το gegonota.news. Ο 75χρονος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/11) από το σπίτι του οδηγώντας αυτοκίνητο μικρού κυβισμού.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχε και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, συνδράμοντας με δύο ομάδες και δύο 4×4 διασωστικά οχήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε δύσβατες περιοχές. Ο 75χρονος δεν είχε κανέναν λόγο για να φύγει από το σπίτι, ούτε με το αυτοκίνητό του μπορούσε να πλησιάσει στα λασπωμένα χωράφια, ενώ η οικογένειά του έδωσε άμεσως «σήμα», ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του. Όλο το απόγευμα χτενίστηκε η περιοχή από Αγριά μέχρι Χάνια για να εντοπιστεί τελικά ο 75χρονος νεκρός.