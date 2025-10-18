Άγιο είχε ένας 45χρονος στην Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10), όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στο ύψος του Poco Poco.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, αλλά εκτός κινδύνου, φέροντας ελαφρά κατάγματα. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.