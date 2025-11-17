Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των έξι ανήλικων κοριτσιών που φέρονται να ξυλοκόπησαν και να εξύβρισαν δύο 13χρονες στον Εύοσμο. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε σε κινητά τηλέφωνα από δύο εμπλεκόμενες, ενώ μία από τις παθούσες έχασε το τηλέφωνό της κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από την αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα και να συμπεριλάβει στον φάκελο της δικογραφίας τα ιατρικά ευρήματα των θυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Οι ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθερες ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης. Για το ίδιο περιστατικό συνελήφθησαν και οι γονείς τους, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από προφορική εισαγγελική εντολή.