Βία μεταξύ ανηλίκων έχει μετατραπεί σε σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, με νέο περιστατικό να σημειώνεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου έξι κορίτσια επιτέθηκαν σε δύο 13χρονες το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το κίνητρο της επίθεσης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ορισμένες από τις ανήλικες φέρεται να κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για τη διάδοση τέτοιων συμπεριφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έξι ανήλικες συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Χθες, οι ανήλικες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν επίσης ελεύθερες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές.