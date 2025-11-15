Τα περιστατικά βίας ανηλίκων συνεχίζονται με ραγδαίο ρυθμό, με νέο σοκαριστικό επεισόδιο στο Περιστέρι, όπου ένα 13χρονο κορίτσι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλική της.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, μια ομάδα κοριτσιών κάθεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, ενώ μία από αυτές επιτίθεται επανειλημμένα στη 13χρονη, τη χτυπά, τη βρίζει και τη φτύνει, φωνάζοντάς της: «Δεν σου είπε κανείς ότι είναι πρώην της;». Οι υπόλοιπες δεν παρεμβαίνουν. Αντιθέτως, γελούν και καταγράφουν την επίθεση με τα κινητά τους.

Η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρει ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να σταματήσει τον ξυλοδαρμό, ενώ η εντολή για την επίθεση φέρεται να δόθηκε από την κοπέλα που τραβούσε το βίντεο. «Την κλωτσούσαν, την έφτυσαν, τη χτυπούσαν ακόμη και με τσάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 13χρονη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.