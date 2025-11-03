Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον σύντροφο της στο σπίτι τους στο Κορωπί και τη «μάχη» που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, η 40χρονη Άγκνες βρήκε το κουράγιο να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών της και το πρωί της Δευτέρας (3/11) υπέβαλλε αίτηση στην Εισαγγελία Ανηλίκων.

«Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου, που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο, καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ανέφερε στην αίτησή της. Όπως είπε ο δικηγόρος της «ο μεγάλος της ο γιος, τώρα μιλάμε για ένα παιδί 3 ετών και 10 μηνών, της έχει πει, ότι “ήταν ο μπαμπάς, που σε χτύπησε” και τον πιστεύει. Το θέμα είναι, ότι η ίδια δεν έχει φθάσει ακόμα στο σημείο, να θυμάται το γεγονός των χτυπημάτων».

Ο πατέρας της 40χρονης Άγκνες φοβάται ακόμη για τη ζωή του παιδιού του. Όπως είπε μιλώντας στο MEGA «είναι ένα τρομερό έγκλημα εναντίον της κόρης μου. Η ζωή της βρέθηκε σε κίνδυνο και η ζωή των παιδιών της και αυτό που χρειάζεται τώρα, είναι τα παιδιά και εκείνη να προστατευθούν από τον άνθρωπο, που προσπάθησε να τη σκοτώσει». Παρόντες τη στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι ήταν και τα δύο αγοράκια της οικογένειας, 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα, ενώ η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ για οκτώ ημέρες.

Ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το μεγαλύτερο παιδί τους. «Αρχίζει να θυμάται τι συνέβη και το πράγμα που επιθυμεί περισσότερο, είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή θύτη. ( Ο θύτης ) δεν έχει δικαίωμα να έρθει κοντά σε αυτήν και τα παιδιά της», είπε ο πατέρας της 40χρονης.

Ο 50χρονος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο, αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.