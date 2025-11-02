Η εκπομπή του Mega «Εξελίεξεις Τώρα», εξασφάλισε μια μαρτυρία που αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση της 40χρονης που νοσηλεύτηκε κατόπιν άγριου ξυλοδαρμού μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί.

«Θέλω να πάρω την κόρη μου και τα παιδιά της και να πάμε στη Λιθουανία», σίγουροι είναι οι γονείς της 40χρονης ‘Αγκνες πως η κόρη τους είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Δημοσιογράφος: Η κόρη σας αρνήθηκε ότι ο σύντροφός της την χτύπησε.

Μητέρα: Δεν μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη, μπορεί μόνο να θυμηθεί ότι συνέβη κάτι τρομερό… καλύτερα να μην τη ρωτάται, η μνήμη της δεν είναι ακόμα καλή.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι είναι ψυχικά μπερδεμένη και η ψυχική της κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή επειδή είναι σε σοκ, γι’ αυτό δεν μπορεί να θυμηθεί ή ότι προσπαθεί να τον καλύψει;

Μητέρα: Δεν νομίζω ότι θέλει να τον καλύψει, δεν θυμάται τι συνέβη και είναι πολύ μπερδεμένη, είναι ακόμα μπερδεμένη… μετά το τραύμα, δεν μπορεί να θυμηθεί.

Δημοσιογράφος: Δεν ανησυχείτε ότι αυτά τα παιδιά θα περάσουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;

Μητέρα: Ανησυχούμε πολύ και θέλουμε η Άγκνες να ανακτήσει τη μνήμη της το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κακοποιητής να μην μπορεί να έχει επαφή μαζί της και με τα παιδιά της.

Δημοσιογράφος: Θα προσπαθήσετε να προστατεύσετε τα παιδιά και να τα πάρετε;

Μητέρα: Ναι. Θέλω να πω ότι η Άγκνες ήταν μια πολύ καλή μητέρα, αγαπάει πολύ τα παιδιά της, είναι μια αφοσιωμένη μητέρα, ήμουν ενθουσιασμένη με το πόσο καλή μητέρα ήταν, όλα ήταν καθαρά, μαγείρευε πάντα γι’ αυτά, όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη σε αυτά. Ήταν πολύ χαρούμενη μαζί τους, τα αγαπούσε πολύ. Ο σύζυγός της δεν τη βοηθούσε ποτέ. Και μετά της συνέβη αυτό το φρικτό πράγμα και δεν είναι πλέον ο εαυτός της και είναι πολύ μπερδεμένη και το τραύμα είναι μεγάλο. Ανησυχούμε πολύ, δεν ξέρουμε πώς να τη βοηθήσουμε. Και τώρα είναι πολύ μπερδεμένη, είναι σε μια τραγική κατάσταση, λόγω της σχέσης με τον… στην πραγματικότητα μου είχε πει ότι όταν ήταν στην Εσθονία ήταν πιο εύκολο για εκείνη επειδή δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά.

Αναφερόμενη η μητέρα της Άγκνες στα εγγόνια της είπε:

Μητέρα: Αλλά τα αγόρια χρειάζονται έναν πατέρα και πίστευε ότι ο… είναι απαραίτητος ως πατέρας για τα αγόρια, γι’ αυτό προσπαθούσε να διατηρήσει αυτή τη σχέση. Ήθελε τα παιδιά να έχουν πατέρα και ο μεγάλος γιος ήθελε να δείξει στα άλλα παιδιά ότι έχει πατέρα. Αλλά ο πατέρας δεν ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Θα τη βοηθήσουμε και ίσως να τη βοηθήσουμε να αλλάξει τόπο διαμονής. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αδύναμη για να ταξιδέψει, αλλά αργότερα μπορεί να επιστρέψει στη χώρα μας.

Δημοσιογράφος: Θέλετε να πάρετε μαζί σας και αυτήν και τα παιδιά;

Μητέρα: Ναι, αν η Άγκνες το θέλει. Αυτή τη στιγμή τη βοηθάμε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Ο σύζυγός μου τη φροντίζει τώρα.

Δημοσιογράφος: Είχατε καταλάβει ότι η κατάσταση σε αυτό το σπίτι ήταν περίεργη; Ότι η σχέση της ήταν κακοποιητική.

Μητέρα: Καταλαβαίναμε ότι η σχέση δεν ήταν τέλεια, δεν καταλάβαμε όμως ότι ο… μπορεί να είναι τόσο κακός.