Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των πενήντα δύο χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 9 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00).

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μετά τις 2:00 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, έχουν τεθεί σε ισχύ μεταβολές στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 06:00. Ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει σε προσωρινές αλλαγές δρομολογίων και μεταφορά αφετηριών λεωφορείων και τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις οδηγίες της ΕΛΑΣ.

Κλείσιμο σταθμών του Μετρό

Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (γραμμές 1 και 2) θα κλείσουν στις 14:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, έως νεότερη εντολή των αρχών.

Η επαναλειτουργία των σταθμών θα γίνει με νεότερη απόφαση της ΕΛΑΣ, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες των μέτρων ασφαλείας.

Αλλαγές στα λεωφορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο Αθηνών (Express) θα εκτελούνται μόνο μέχρι τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Η Τροχαία έχει προγραμματίσει παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, οι οποίες θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μέτρα ασφαλείας: 5.500 αστυνομικοί, drones, ελικόπτερα και υδροβόλα

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με περίπου 5.500 αστυνομικούς από Τάξη, Ασφάλεια και Τροχαία να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Δυνάμεις ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ έχουν αναπτυχθεί σε δρόμους και σημεία των Εξαρχείων, ενώ drones και ελικόπτερα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, για τον εντοπισμό ατόμων που επιχειρούν να ανέβουν σε ταράτσες ή να παραβιάσουν την ασφάλεια.

Σε κομβικά σημεία θα βρίσκονται υδροβόλα οχήματα, ενώ ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές. Παράλληλα, μέτρα εφαρμόζονται γύρω από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Η εφαρμογή των μέτρων ξεκίνησε ήδη από το Σάββατο 15/11 και κορυφώνεται τη Δευτέρα 17/11, με αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του Πολυτεχνείου και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.