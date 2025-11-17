Τον Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο.

Η νέα βελτιωμένη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών υπόσχεται μεγαλύτερο «κούρεμα» στα δάνεια ελβετικού φράγκου ώστε να καταστεί πιο ελκυστική στους δανειολήπτες και να μην αναζητήσουν αυτοί το δίκιο τους στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και χρεωμένοι από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, αρχικά από το 2010 και κατόπιν το 2015.

Ελβετικό φράγκο: Οι λύσεις που προωθεί το ΥΠΕΘΟ

Συνεπείς δανειολήπτες

«Κούρεμα» ισοτιμίας 15% έως 50%

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ

Βάσει εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων

Χαμηλό σταθερό επιτόκιο

Οι 4 κατηγορίες

1η: +50% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,3%)

Εισόδημα έως 22.000€ και περιουσία έως 185.000€

2η: +30% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,5%)

Εισόδημα έως 27.500€ και περιουσία έως 231.250€

3η: +20% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,7%)

Εισόδημα έως 33.000€ και περιουσία έως 277.500€

4η: +15% βελτίωση ισοτιμίας (επιτόκιο 2,9%)

Χωρίς περιορισμό

Μη συνεπείς

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ

Ένταξη στον εξωδικαστικό (ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους του)

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Συνολικά: 57.000

Αξίας: 14,1 δισ. CHF

Σήμερα: 20.625 ενεργά

Αξίας: 2,5 δισ. CHF

Πραγματικό παράδειγμα