Νέα δεδομένα στο χάρτη των συναλλαγών των πολιτών έφερε το ψηφιακό τέλος συναλλαγής το οποίο πήρε τη θέση του χαρτοσήμου.

Η ΑΑΔΕ, με εγκύκλιό της, ξεκαθαρίζει το τοπίο ορίζοντας ρητά σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται το ψηφιακό τέλος συναλλαγές, τους συντελεστές του τέλους, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για φορολογούμενους και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων παρέχονται διευκρινίσεις για τις μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική δραστηριότητα, τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων, τις συναλλαγές στο Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα:

Μισθώσεις ακινήτων

1. Επιβάλλεται Τέλος με συντελεστή 3,60%:

– Στις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, επί του συμφωνηθέντος μισθώματος, για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον δεν έχει επιλεγεί η υπαγωγή της μίσθωσης σε καθεστώς ΦΠΑ κι εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

– Στις μισθώσεις ακινήτων εφόσον αυτά προορίζονται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και εφόσον δεν έχει επιλεγεί η υπαγωγή της μίσθωσης σε ΦΠΑ, συμπεριλαμβανόμενης της μεμονωμένης μίσθωσης της αποθήκης ή θέσης στάθμευσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

– Στις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Δημόσιο ή φορέας Γενικής Κυβέρνησης.

2. Κατοικία που είναι και επαγγελματική στέγη. Σε περίπτωση όπου ένα μέρος της κατοικίας καλύπτει επαγγελματικές στεγαστικές ανάγκες του μισθωτή, επιβάλλεται Τέλος στην αναλογία του μισθώματος που αυτό αφορά στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης κατοικίας, η πρώτη μίσθωση εξετάζεται αυτοτελώς για την υπαγωγή της ή μη σε Τέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3. Ανείσπρακτα ενοίκια. Για τις περιπτώσεις όπου υπόχρεος σε απόδοση του Τέλους είναι ο εκμισθωτής, τα ανείσπρακτα μισθώματα, θα υπαχθούν σε Τέλος κατά το φορολογικό έτος που θα εισπραχθούν.

Εξαιρέσεις

4. Κατοικίες. Δεν επιβάλλεται Τέλος στις μισθώσεις κατοικίας, καθώς και στην μίσθωση αποθήκης ή θέσης στάθμευσης εφόσον αποτελούν ενιαία μίσθωση με την κατοικία. Η απαλλαγή των μισθώσεων κατοικίας καταλαμβάνει και την περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση μισθώνει κατοικία και την παραχωρεί σε υπαλλήλους της για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπαλλήλων της. Η μεμονωμένη μίσθωση αποθήκης ή θέσης στάθμευσης από ιδιώτη δεν υπάγεται σε Τέλος. Το Τέλος αποδίδεται μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Δεν επιβάλλεται ψηφιακό τέλος σε μεταβιβάσεις ακινήτων διότι οι πράξεις αυτές υπάγονται σε άλλους φόρους όπως είναι ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων. Η υπαγωγή σε αυτούς αποκλείει το Ψηφιακό Τέλος.

Δάνεια

Επιβάλλεται Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής:

– σε δάνεια, έντοκα και άτοκα,

– σε πιστώσεις κάθε είδους, εξομοιούμενες με δάνεια και πιστωτικές κάρτες και

– σε πράξεις μετατροπής του συνόλου ανεξόφλητης οφειλής που απορρέει από δανειακή σύμβαση (κεφάλαιο και τόκοι) σε νέο δάνειο, εφόσον το αρχικό δάνειο δεν είχε υπαχθεί σε Τέλος ή είχε νόμιμα απαλλαγεί από αυτό και υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δηλαδή κεφαλαίου, τόκων και τυχόν εξόδων που κεφαλαιοποιούνται.

Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης συμβατικών τόκων, αυτοί υπάγονται σε Τέλος αφού συνιστούν πλέον μέρος ενός νέου κεφαλαίου.

Οι συντελεστές

Το τέλος επιβάλλεται με συντελεστή:

– 2,40% για δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση αφορά αποκλειστικά σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

– 2,40% για δάνειο με τουλάχιστον έναν από τους συναλλασσομένους να είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

– 2,40% για δάνειο με το Δημόσιο ή φορέα της γενικής κυβέρνησης με κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

– 3,60% για δάνειο μεταξύ ιδιωτών.

– 3,60% για δάνειο μεταξύ ΝΠΔΔ ή μεταξύ Δημοσίου και ΝΠΔΔ

– 3,60% για δάνειο ιδιώτη με ΝΠΔΔ

– 3,60% για δάνειο αστικής μη κερδοσκοπικής με ιδιώτη ή με άλλη αστική μη κερδοσκοπική

– 3,60% για δάνειο μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και η χορήγηση δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Κτηματολόγιο

Στις συναλλαγές που διενεργούνται σε κτηματολογικά γραφεία επιβάλλεται Τέλος:

α) με συντελεστή 1,20% κατά τη μεταγραφή της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου διάρκειας άνω των 9 ετών στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο και υπολογίζεται στο σύνολο των μισθωμάτων της σύμβασης

β) με συντελεστή 3,60% στην πράξη εγγραφής υποθήκης ή τροπής προσημείωσης σε υποθήκη ακινήτου βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ανεξάρτητα από την προέλευση της οφειλής την οποία εξασφαλίζει η εγγραφή υποθήκης.

Εξαιρέσεις

Δεν επιβάλλεται Τέλος σε υποθήκες για εξασφάλιση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υποθήκες υπέρ πρακτόρων Εθνικού Λαχείου για το αντίτιμο γραμματίων, υποθήκες/τροπές για εξασφάλιση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ομολογιακού δανείου.