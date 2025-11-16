Ιράν ξεκίνησε επιχειρήσεις σποράς νεφών για την πρόκληση βροχοπτώσεων, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της χειρότερης ξηρασίας που πλήττει τη χώρα εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, «πραγματοποιήθηκε πτήση σποράς νεφών στη λεκάνη της λίμνης Ούρμια για πρώτη φορά αυτό το υδρολογικό έτος», το οποίο ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο. Η λίμνη Ούρμια, η μεγαλύτερη του Ιράν, έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας.

Το IRNA ανέφερε ότι προγραμματίζονται επιπλέον επιχειρήσεις στις επαρχίες του Ανατολικού και Δυτικού Αζερμπαϊτζάν. Πέρυσι, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας για τη διαδικασία σποράς νεφών με αεροσκάφη.

Η χώρα, που χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό άνυδρων περιοχών, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρές ξηρασίες και καύσωνες, φαινόμενα που, σύμφωνα με ειδικούς, επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτή την περίοδο, το Ιράν βιώνει το «ξηρότερο φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών», όπως επισημαίνει το IRNA.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει ότι οι φετινές βροχοπτώσεις είναι μειωμένες κατά 89% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Παρ’ όλα αυτά, το Σάββατο καταγράφηκαν βροχές σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας.

Τοπικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο με έντονες βροχοπτώσεις στην Αχβάζ, τη Σουστάρ, τη Σαλμά και την Ούρμια, καθώς και στην Αμπντάναν. Σε ορισμένες περιοχές οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, ενώ κρατικά μέσα πρόβαλαν εικόνες από τις πρώτες χιονοπτώσεις στα βουνά Αλμπόρζ και στο χιονοδρομικό κέντρο Τοτσάλ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Κρίσιμη κατάσταση με το νερό

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα λειψυδρίας, με τα επίπεδα βροχόπτωσης να είναι «σχεδόν πρωτόγνωρα εδώ και έναν αιώνα», σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Από τις 31 επαρχίες του Ιράν, οι 15 δεν έχουν δεχθεί καθόλου βροχή αυτό το φθινόπωρο, ενώ τα αποθέματα νερού στις δεξαμενές βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η πρωτεύουσα ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις έως τα τέλη του έτους. Αργότερα, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η δήλωση είχε στόχο να αναδείξει τη σοβαρότητα της κρίσης και όχι να ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο εκκένωσης.

Ανάλογες πρακτικές σποράς νεφών εφαρμόζουν και άλλες χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των βροχοπτώσεων και αντιμετώπισης της λειψυδρίας.