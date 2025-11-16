Ο φετινός φθινόπωρος έχει… πράσινο χρώμα. Το μπρόκολο αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές τρόφιμο της σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Trends, τα οποία καταγράφουν μια σαφή στροφή των πολιτών προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και έναν γενικότερο τρόπο ζωής με έμφαση στην ευεξία και την ισορροπία.

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι αναζητήσεις στην Ισπανία, που σχετίζονται με υλικά εποχής και “comfort” συνταγές, αυξήθηκαν κατά 70% μέσα στον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον μετακινείται σταδιακά από τα γρήγορα γεύματα στις πιο φυσικές, σπιτικές επιλογές.

Το μπρόκολο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (+70%), ακολουθούμενο από την κουνουπίδι (+60%) και το λάχανο (+50%).

Η Ημέρα του Halloween έφερε μαζί της και ένα δεύτερο αστέρι της εποχής: την κολοκύθα, που είδε τις αναζητήσεις της να εκτοξεύονται κατά 200%, ενώ η «κλασική» σούπα κολοκύθας κατέγραψε αύξηση 110%.

Η τάση για απόλαυση με μέτρο συνεχίζεται και στις αναζητήσεις για καφέ. Ποικιλίες όπως το Caffè Mocha και το Dirty Chai Latte γνώρισαν άνοδο 50% και 40%, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας την αγάπη του κοινού για γεύσεις που συνδυάζουν ενέργεια και γαστρονομική απόλαυση.

Παράλληλα, το φθινόπωρο σηματοδοτεί και μια επιστροφή στη σωματική δραστηριότητα. Οι αναζητήσεις τύπου «πώς να ξεκινήσω προπόνηση στο σπίτι» ή «πώς να βελτιώσω την τεχνική στο τρέξιμο» αυξήθηκαν κατά 40%, δείχνοντας ότι αυτή η εποχή αποτελεί σημείο επανεκκίνησης για πολλούς.

Η προπόνηση δύναμης βρίσκεται στην κορυφή, με αύξηση 70% στις σχετικές αναζητήσεις, ενώ ο αθλητισμός αντοχής —όπως οι ημιμαραθώνιοι— σημειώνει +60%. Ταυτόχρονα, οι πιο ολιστικές πρακτικές όπως το Bikram yoga (+80%), το Vinyasa (+30%) και το Ashtanga (+20%) επιβεβαιώνουν πως η ισορροπία μεταξύ σώματος και πνεύματος αποτελεί βασικό ζητούμενο.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι Ευρωπαίοι – ειδικά εκείνοι του νότου- στρέφονται περισσότερο από ποτέ στη φυσική διατροφή, την ευεξία και τη φροντίδα του εαυτού. Και αν υπάρχει ένα σύμβολο αυτής της εποχής, αυτό είναι το ταπεινό αλλά πολυτιμότατο μπρόκολο — ένας πράσινος «ήρωας» που ένωσε τη γεύση με την υγεία στις φθινοπωρινές αναζητήσεις του 2025.