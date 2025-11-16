Η Disney συνεχίζει να ανατρέπει τους κανόνες του κινηματογραφικού μάρκετινγκ, καθώς πριν από λίγα 24ωρα παρουσίασε τα πρώτα teasers για δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του καλοκαιριού του 2026: το σίκουελ «The Devil Wears Prada 2» της 20th Century Studios και το «Toy Story 5» της Pixar. Μέσα στο πρώτο 24ωρο, τα δύο βίντεο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο στις προβολές.

Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στο «The Devil Wears Prada 2» συγκέντρωσε 185 εκατομμύρια προβολές την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, καθιστώντας το το δεύτερο πιο δημοφιλές τρέιλερ του έτους, μετά το «Fantastic Four: First Family» που έφτασε τις 202 εκατομμύρια προβολές.

Το teaser κατέγραψε 79 εκατομμύρια προβολές στο Instagram και 60 εκατομμύρια στο TikTok, αποτελώντας το πιο επιτυχημένο κινηματογραφικό βίντεο της χρονιάς στις δύο πλατφόρμες. Το κλιπ διάρκειας 52 δευτερολέπτων ξεκινά με τη Miranda Priestly να εισέρχεται στο ασανσέρ του περιοδικού Runway, λίγο πριν εμφανιστεί η πρώην βοηθός της, Andy Sachs. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φράνκελ, θα κάνει πρεμιέρα την Πρωτομαγιά του 2026.

Εντυπωσιακή υποδοχή και για το «Toy Story 5»

Το teaser του «Toy Story 5» σημείωσε 142 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες, ξεπερνώντας αντίστοιχα βίντεο άλλων animation παραγωγών όπως τα «Despicable Me 4», «Kung Fu Panda 4» και «The Super Mario Bros Galaxy Movie».

Το βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων παρουσιάζει έναν νέο χαρακτήρα, το Lilypad, ένα έξυπνο tablet που αποτελεί «απειλή για τη διάσημη παλιοπαρέα του Woody και του Buzz». Τη φωνή του νέου ήρωα δανείζει η Γκρέτα Λι. Στο Instagram το teaser συγκέντρωσε 47 εκατομμύρια προβολές και στο TikTok 37 εκατομμύρια.

Η κυκλοφορία του βίντεο προκάλεσε περισσότερες από 142.000 αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η ταινία και οι χαρακτήρες της ανέβηκαν στη 2η και 3η θέση των τάσεων στο Twitter/X. Μέχρι σήμερα, το franchise Toy Story έχει αποφέρει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία.

Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026.