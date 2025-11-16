Επίδομα 250 ευρώ σε ΑμεΑ και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα καταβληθεί χωρίς αίτηση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος, ανακοίνωσε ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ώστε τα ποσά να πιστωθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Το επίδομα προβλέπεται στον νόμο 5217/2025 (ΦΕΚ Α’ 120/11.07.2025), που αφορά τη «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας» και περιλαμβάνει την καθιέρωση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η καταβολή του γίνεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ χορηγείται κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από το 2025, σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, να διαθέτουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι), και η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει τις 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα καταβάλλεται επίσης σε συνταξιούχους αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και στους λήπτες προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι λαμβάνουν επίδομα απόλυτης αναπηρίας, επίδομα νόσου και ανικανότητας συνταξιούχων του Δημοσίου, εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και σύνταξη αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος. Επιπλέον, το ποσό χορηγείται σε ανάδοχους γονείς παιδιών ενταγμένων σε προνοιακά προγράμματα αναπηρίας.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5650/23.10.2025) προστέθηκαν στους δικαιούχους και οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα τετραπληγίας – παραπληγίας, είτε για τον εαυτό τους είτε για μέλος της οικογένειάς τους.

Τρόπος καταβολής και φορολογική μεταχείριση

Η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή τέλη.

Η δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, ενώ για το 2025 προβλέπεται δυνατότητα κάλυψης μέσω ταμειακών διαθεσίμων. Με κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες δικαιούχων στο μέλλον.