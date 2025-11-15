Έναν υπερτυχερό που κερδίζει 980 εκατομμύρια δολάρια ανέδειξε η κλήρωση του Mega Millions την περασμένη Παρασκευή στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, την 40ή στη σειρά χωρίς νικητή.

Ο νικητής της λοταρίας υπερνίκησε τις εξωπραγματικές πιθανότητες του παιχνιδιού, που φτάνουν το 1 στα 290,5 εκατομμύρια. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 1, 8, 11, 12 και 57, με το χρυσό Mega Ball 7 και ο υπερτυχερός κατάφερε να τους πετύχει όλους.

Τα κέρδη του Mega Millions καταβάλλονται είτε με εφάπαξ πληρωμής 452,2 εκατ. δολαρίων πριν από φόρους ή με ετήσιες καταβολές επιμέρους ποσών. Ωστόσο, με αφορμή το αστονομικό ποσό που κερδήθηκε, επανήλθε το θέμα της υπερβολικής ενασχόλησης με τον τζόγο με οργανώσεις να προειδοποιούν για τους κινδύνους εθισμού.

Φέτος έχουν ήδη υπάρξει τέσσερις νικητές της συγκεκριμένης λοταρίας, αλλά οι σαράντα κληρώσεις χωρίς νικητή από την τελευταία νίκη στις 27 Ιουνίου ήταν αριθμός-ρεκόρ.

Τον Σεπτέμβριο, δύο παίκτες του Powerball στο Μιζούρι και στο Τέξας κέρδισαν σχεδόν 1,8 δισ., ένα από τα μεγαλύτερα τζακπότ στις ΗΠΑ. Το τρέχον τζακπότ του Mega Millions δεν ανήκει στα 10 μεγαλύτερα της αμερικανικής λοταρίας, αλλά θα ήταν το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του Mega Millions από το 2002.

Άλλα έπαθλα

Το Mega Millions προσφέρει και μικρότερα έπαθλα πέρα από το τζακπότ. Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος οποιοδήποτε από αυτά είναι 1 στις 23. Στην κλήρωση της 11ης Νοεμβρίου, περισσότεροι από 800.000 παίκτες κέρδισαν μη τζακπότ έπαθλα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 δολάρια και πωλούνται σε 45 πολιτείες, στην Ουάσινγκτον D.C. και στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ. Το μισό ποσό από κάθε εισιτήριο παραμένει στην πολιτεία όπου πωλήθηκε. Οι τοπικές αρχές λοταρίας διαχειρίζονται το παιχνίδι σε κάθε περιοχή και ο νόμος καθορίζει πώς διατίθενται τα έσοδα.

Το National Council on Problem Gambling ορίζει πάντως τον προβληματικό τζόγο ως «συμπεριφορά τζόγου που βλάπτει το ίδιο το άτομο ή την οικογένειά του, συχνά διαταράσσοντας την καθημερινή ζωή και την εργασία του».

Ορισμένες φορές αποκαλείται εθισμός στον τζόγο ή διαταραχή τζόγου, επίσημα αναγνωρισμένη ψυχική διαταραχή. Ο οργανισμός σημειώνει ότι όποιος παίζει τυχερά παιχνίδια μπορεί δυνητικά να κινδυνεύσει.