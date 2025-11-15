Ο Τόμας Πέκχαρτ περισσότερο… προτάθηκε στον Άρη παρά υπήρξαν συζητήσεις για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο Τσέχος επιθετικός προχώρησε σε δηλώσεις με τις οποίες έκανε λόγο για επαφές με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο όμως απέχει αρκετά από την πραγματικότητα.

Ο Άρης διαψεύδει κατηγορηματικά και είναι απόλυτα φυσιολογικό, αφού φάνταζε απίθανο να ασχοληθεί με την περίπτωση του 36χρονου επιθετικού. Συν ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση στο «9», αλλά περισσότερο στα στόπερ καιστο αριστερό άκρο της επίθεσης.