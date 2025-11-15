Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) προτίθεται να παρέμβει στη FIFA με στόχο να περιοριστεί η ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποβολή του στο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ιρλανδία, σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola».

Η αποβολή ήρθε λόγω αντιαθλητικής ενέργειας και έχει θέσει τον 40χρονο σταρ εκτός της επικείμενης αναμέτρησης με την Αρμενία, ενώ υπάρχει κίνδυνος η τιμωρία να επεκταθεί και σε άλλα παιχνίδια, κάτι που θα μπορούσε να τον αφήσει εκτός και από τα πρώτα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Για να αποφευχθεί αυτό, η FPF ετοιμάζει επίσημο αίτημα στη FIFA, ζητώντας η τιμωρία να περιοριστεί σε μόλις μία αγωνιστική και να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση για τον αρχηγό της εθνικής.