Η ιδιόγραφη διαθήκη, που ενισχύεται με νέες δικλίδες ασφαλείας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου, παραμένει ο πιο απλός, γρήγορος και οικονομικός τρόπος για να ρυθμίσει κάποιος τη διάθεση της περιουσίας του. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος των νομοθετικών παρεμβάσεων που έχει δρομολογήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε σχέση με τη δημόσια και τη μυστική διαθήκη, η ιδιόγραφη παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συντάσσεται εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του και μπορεί να φυλάσσεται όπου εκείνος επιλέξει — στο σπίτι του ή σε συμβολαιογράφο της εμπιστοσύνης του.

Αν δεν υπάρξει ηλεκτρονική καταχώριση, η διαθήκη δεν ακυρώνεται, ωστόσο μειώνεται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η ταχύτητα εκτέλεσής της. Η ηλεκτρονική εγγραφή λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας τόσο για τον διαθέτη όσο και για τους κληρονόμους.

Η ιδιόγραφη διαθήκη παραμένει νόμιμη χωρίς ηλεκτρονική καταχώριση

Η χειρόγραφη διαθήκη δεν χάνει το κύρος της μόνο και μόνο επειδή δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Παραμένει έγκυρη εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις: είναι ολόκληρη γραμμένη από τον διαθέτη, φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σαφή αναφορά στους κληρονόμους και στα περιουσιακά στοιχεία.

Πρακτικές δυσκολίες χωρίς ηλεκτρονική καταχώριση

Οι κληρονόμοι δεν μπορούν να ελέγξουν πανελλαδικά αν υπάρχει κατατεθειμένη διαθήκη, χωρίς να επισκεφθούν κάθε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο ξεχωριστά. Η έκδοση πιστοποιητικού ή η επιβεβαίωση ύπαρξης διαθήκης μπορεί να καθυστερήσει μήνες ή και χρόνια.

Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος δικαστικών διαφορών, ειδικά σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας ή ύπαρξης της διαθήκης.

Κίνδυνοι και επιπτώσεις για τους κληρονόμους

Οι κληρονόμοι ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για αποδοχή ή βεβαίωση της διαθήκης. Οι καθυστερήσεις αυτές αυξάνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος της διαδικασίας εκτέλεσης της τελευταίας βούλησης.