Η εισβολή των Κινέζων συνεχίζεται στην ελληνική αγορά, με νέες φίρμες που επενδύουν στην χώρα μας, με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τις υβριδικές εκδόσεις, που έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, Παγκοσμίως αλλά Πανευρωπαϊκώς. Σήμερα πάνω από 15 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν παρουσία στην Ελλάδα, ενώ προσφάτως προστέθηκε άλλη μια. Είναι η GAC AION, που αντιπροσωπεύεται από την Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην Ελληνική αγορά.

Όπως ανέφερε η Ελληνική αντιπροσωπεία, η «GAC AION αποτελεί βασικό μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ που ακολουθεί η Inchcape Hellas και σηματοδοτεί την είσοδό της σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία οδήγησης του αύριο.»

Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, η GAC AION έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες πορείες στον κλάδο παγκόσμια.

«Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μια ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας: να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό.» ανέφερε ο Hermann Riedl, CEO & Managing Director, Inchcape Hellas.

Σαφώς, η φίρμα θα δώσει έμφαση στη διείσδυση του νέου της μοντέλου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το Aion V, ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 510 χλμ. (WLTP), όντας από τις καλύτερες στην αγορά χάρη στην κορυφαία μπαταρία που διαθέτει. Το νέο μοντέλο προσφέρει επίσης ταχεία φόρτιση 30% – 80% σε 18 λεπτά. Επίσης στον τομέα της ασφάλειας προσφάτως απέσπασε βαθμολογία 5 αστέρων στο EuroNCAP.

Ο εσωτερικός χώρος του GAC AION V είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.

Σε επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει το Aion UT, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα της μάρκας στην κατηγορία των hatchbacks, μια κατηγορία που διατηρεί συντηρητικά μερίδια στην αγορά αυτοκινήτου.