Η Πορτογαλία βρίσκεται από την Τετάρτη αντιμέτωπη με την καταιγίδα Κλαούντια, η οποία σαρώνει τη χώρα προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και φονικές πλημμύρες. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χείμαρρους, παρασύροντας οχήματα και δημιουργώντας εικόνες απόλυτου χάους.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Σετούμπαλ, νότια της Λισαβόνας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο γρήγορα, που οι δύο ηλικιωμένοι δεν πρόλαβαν να διαφύγουν.

Severe flooding due to heavy rainfall in Montijo, in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal 🇵🇹 (13.11.2025) pic.twitter.com/g3UzYQ9fNH — Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2025

Η κακοκαιρία έχει πλήξει ιδιαίτερα την περιοχή του Σετούμπαλ, αλλά και τη Μαδέρα, με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Η Πολιτική Προστασία έχει καταγράψει σχεδόν 1.000 περιστατικά, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, πολλά από τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και διακοπές κυκλοφορίας.

O vídeo mostra a inundação no parque de estacionamento do Forum Algarve, em Faro, ao início da tarde desta quinta-feira: https://t.co/cCSvRMzYkB pic.twitter.com/qUElrEn6zu — SIC Notícias (@SICNoticias) November 13, 2025

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτροδότησης E-REDES, περίπου 20.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω των ακραίων φαινομένων.

Προειδοποιήσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η καταιγίδα Claudia κινείται πλέον προς το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σήμερα Παρασκευή και αύριο, η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει την κεντρική και νότια Αγγλία, καθώς και την Ουαλία, με έντονες βροχές και ριπές ανέμου που φτάνουν τα 80 μίλια/ώρα.

Storm Claudia, named by @AEMET_Esp, will affect the UK on Friday Heavy rain and strong winds will bring disruption and possible flooding Warnings are in force so stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/jx8LFcRNtf — Met Office (@metoffice) November 13, 2025

Τέλος, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν ήδη εκδώσει κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για πλημμύρες, ενώ οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές: σιδηροδρομικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες δρομολόγια λόγω πλημμυρισμένων γραμμών, ο αυτοκινητόδρομος M5 έκλεισε εξαιτίας στάσιμου νερού και σχολεία σε περιοχές όπως το West Midlands παρέμειναν κλειστά.