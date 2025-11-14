Η ζήτηση για ελαιόλαδο προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, καθώς οι τιμές παραμένουν χαμηλές, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Ο οργανισμός εκτιμά ότι οι εμπορικές συναλλαγές ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ την τρέχουσα περίοδο, παρά τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Μετά την περίοδο ξηρασίας που είχε προκαλέσει μείωση της προσφοράς και εκτίναξη των τιμών στις αρχές του 2024, η παραγωγή έχει πλέον αποκατασταθεί. Ο FAO προβλέπει ότι θα παραμείνει σταθερή για τη σεζόν 2025-26, φτάνοντας τους 3,4 εκατομμύρια τόνους.

Στην Ισπανία, τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως με ποσοστό περίπου 40% της συνολικής παραγωγής, η τιμή χονδρικής έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 2024. Τον Σεπτέμβριο, η τιμή ήταν 13% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, ενώ παρόμοια τάση καταγράφεται και στην Ελλάδα.

Αντίθετα, στην Ιταλία οι τιμές παραμένουν υψηλές, καθώς η ξηρασία συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του FAO για τις παγκόσμιες προοπτικές των τροφίμων.

Ρεκόρ παραγωγής στην Τυνησία – Σταθερή εικόνα για την Ισπανία

Οι άφθονες βροχοπτώσεις στην Τυνησία οδήγησαν σε συγκομιδή ρεκόρ, που ξεπερνά τους 400.000 τόνους. Η χώρα ενδέχεται να αναδειχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως για τη σεζόν 2025-26, καλύπτοντας το 13% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η Ισπανία, αν και ξεκίνησε τη χρονιά με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αντιμετώπισε ξηρασία το καλοκαίρι, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει τον όγκο παραγωγής σταθερό. Στην Ελλάδα και την Τουρκία, ωστόσο, η σοδειά προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αυξανόμενη κατανάλωση – Προκλήσεις από τους δασμούς

«Η παγκόσμια κατανάλωση και οι συναλλαγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται», αναφέρει ο FAO, αν και η κατανάλωση δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα του 2022.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου διεθνώς. Ωστόσο, οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να περιορίσουν τον όγκο των εξαγωγών, σύμφωνα με την έκθεση του FAO.