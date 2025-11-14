Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν επισημοποιήσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, καθώς η Βαλένθια ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ότι τερματίζει τη συνεργασία της με τον 44χρονο τεχνικό διευθυντή.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό με τον οποίο υπάρχει συμφωνία.

Ο Κορόνα αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στο «τριφύλλι», ενισχύοντας την προσπάθεια του συλλόγου σε διοικητικό και στελεχιακό επίπεδο.

Παράλληλα, στη δική της ανακοίνωση η Βαλένθια ευχαρίστησε τον Ισπανό για την προσφορά του τα τελευταία πέντε χρόνια και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.