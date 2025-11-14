Η καθημερινή μετακίνηση στην Αθήνα αναμένεται να γίνει ευκολότερη με την άυλη κάρτα ATH.ENA GO. Τέλος, στις αναμονές στα εκδοτήρια και τις πλαστικές κάρτες, καθώς τώρα το εισιτήριό σας θα «ζει» στο κινητό σας.

Η πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος ξεκινά από αύριο Σάββατο 15 Νοεμβρίου και θα εφαρμοστεί αρχικά σε ένα μέρος του δικτύου.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή ATH.ENA GO και να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό. Εκεί δηλώνετε τυχόν εκπτώσεις που δικαιούστε, όπως για παράδειγμα αν είστε φοιτητής, άνεργος, πολύτεκνος και με αυτό τον τρόπο έχετε πλήρη έλεγχο στις μετακινήσεις σας.

Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια για μία διαδρομή, για 90 λεπτά, ή ακόμα και για ολόκληρο έτος, με δυνατότητα επιλογής πότε θα ενεργοποιηθούν. Το σημαντικό είναι πως με το νέο σύστημα μπορείτε να χρεωθείτε μετά τη διαδρομή, όπως ακριβώς συμβαίνει με ανέπαφες πληρωμές.

Όταν μετακινείστε, η εφαρμογή παρακολουθεί τις διαδρομές σας και σας στέλνει ειδοποιήσεις λίγο πριν φτάσει το λεωφορείο ή το τραμ που επιλέξατε, για να μην περιμένετε άσκοπα. Αν χάσετε ή κλαπεί το κινητό σας, μπορείτε να ακυρώσετε την κάρτα μέσα από την εφαρμογή και να διασφαλίσετε τα χρήματά σας.

Για οικογένειες ή φίλους, η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλές κάρτες κάτω από έναν λογαριασμό, ώστε ένας γονέας να φορτίζει και την κάρτα του παιδιού του. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και κρυπτογραφημένα.

Με λίγα λόγια, η μετακίνηση γίνεται απλή και γρήγορη.