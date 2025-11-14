Ένας μήνας απομένει για την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026” και η κριτική επιτροπή του θεσμού ανακοίνωσε τη λίστα με τα μοντέλα που προκρίνονται στην τελική φάση, η οποία φέτος, όπως και πέρυσι, περιλαμβάνει 11 αυτοκίνητα, καθώς δύο από τα 50 συνολικά υποψήφια μοντέλα ισοψήφησαν στην δέκατη θέση.

Με την ισοψηφία δύο νέων μοντέλων στη 10η θέση, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε, για ακόμα μια φορά, να αναδεικνύει ένα “top-11” και όχι “top-10” καθώς βάσει του επίσημου κανονισμού του θεσμού όταν δύο μοντέλα ισοψηφούν στο τέλος της κατάταξης περνούν και τα δύο στον «τελικό». Τα 11 αυτά μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής:

BYD Atto 2 Chery Tiggo 4 Citroen C3 (& ё-C3) Dacia Bigster Fiat Grande Panda (& EV) Geely EX5 Hyundai Inster KIA EV3 MG ZS Max Hybrid+ Renault 5 E-Tech Electric Skoda Elroq

Στα μοντέλα αυτά, που επελέγησαν εν μέσω σκληρού φέτος ανταγωνισμού μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων τα οποία άρχισαν να διατίθενται στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο, εκπροσωπούνται όλοι οι τύποι συστημάτων κίνησης. Eίναι όμως χαρακτηριστικό – σημείο των καιρών – πως τα πέντε από αυτά είναι αποκλειστικά διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και (BYD ATTO 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+),ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παρουσία της ηλεκτροκίνησης στην τελική φάση του φετινού θεσμού είναι ισχυρότερη από ποτέ.

Ανεξαρτήτως αυτού, η επιλογή των 11 φιναλίστ από τους εκλέκτορες, έγινε όπως πάντα άλλωστε, με κριτήρια που αφορούν στην τεχνολογία, στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην πληρότητα της γκάμας, στο κόστος αγοράς και χρήσης, στον σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συμβάλλει, ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα και στις προτιμήσεις των οδηγών.

Η πορεία προς το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” για την Ελλάδα συνεχίζεται με την συγκριτική οδήγηση των 11 φιναλίστ αυτοκινήτων στις αρχές του Δεκεμβρίου από τα 27 μέλη της κριτικής επιτροπής και θα κορυφωθεί με την δημόσια ψηφοφορία των εκλεκτόρων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2024, στην Αθήνα.

Ο μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό, ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στην Ελλάδα να έχει φέτος υποστηρικτές τις εταιρίες Auto Fit, Continental και Ferst, καθώς και την πίστα καρτ SFi Karting Circuit.