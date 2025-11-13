Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δηλώνοντας ότι κοιμάται μόλις δύο ώρες τη νύχτα, με επικριτές να τη θεωρούν υπόδειγμα της κουλτούρας υπερβολικής εργασίας που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τη χώρα.

«Κοιμάμαι περίπου δύο ώρες, το πολύ τέσσερις ώρες. Νιώθω ότι αυτό είναι κακό για το δέρμα μου», ανέφερε η πρωθυπουργός μιλώντας σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση για το ωράριο εργασίας, το οποίο στην Ιαπωνία θεωρείται διαχρονικά εξαντλητικό.

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι εξετάζει την αύξηση των υπερωριών, πρωτοβουλία που παρουσιάζεται ως μέτρο ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. «Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου οι άνθρωποι θα βρίσκουν την ισορροπία που επιθυμούν ανάμεσα στη φροντίδα των παιδιών, τις οικογενειακές ευθύνες, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, αυτό θα ήταν ιδανικό», δήλωσε η Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Υπερασπιζόμενη τις συζητήσεις για τις ώρες εργασίας, υποστήριξε ότι εργαζόμενοι και εργοδότες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Κάποιοι αναγκάζονται να εργάζονται σε δύο δουλειές για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, ενώ πολλές επιχειρήσεις επιβάλλουν αυστηρά όρια στις επιπλέον ώρες εργασίας. Η πρωθυπουργός τόνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Μετά την εκλογή της στην ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος τον Οκτώβριο, η Τακαΐτσι είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να «ξεχάσει για τον εαυτό της τον όρο «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»», υπογραμμίζοντας πως «θα δουλεύω, θα δουλεύω, θα δουλεύω και θα συνεχίσω να δουλεύω».

Πρόσφατα, είχε προκαλέσει εκ νέου αντιδράσεις συγκαλώντας σύσκεψη με τους συνεργάτες της στις 03:00 τα ξημερώματα, ενόψει συνεδρίασης της Βουλής, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη της εξαντλητικής εργασιακής νοοτροπίας που επικρατεί.

Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στην Ιαπωνία, όπου πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους. Σε ακραίες περιπτώσεις, η υπερβολική εργασία έχει οδηγήσει ακόμη και σε θανάτους, γνωστούς στη χώρα με τον όρο «karoshi» («καρόσι»).