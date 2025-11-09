Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) ανακοίνωσε ότι ένα μικρό τσουνάμι έπληξε τη βόρεια ακτή της χώρας στον Ειρηνικό, ύστερα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά.

Το φαινόμενο καταγράφηκε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος). Ήταν όμως τόσο περιορισμένο, ώστε η υπηρεσία ανέφερε πως δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ύψος του κύματος.

Δύο λεπτά αργότερα, κύμα ύψους 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, σύμφωνα με τα στοιχεία της JMA.

Η ιαπωνική υπηρεσία είχε εκδώσει νωρίτερα σύσταση –και όχι προειδοποίηση– για τσουνάμι, μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά των ακτών του Ιουατέ. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανό κύμα ύψους έως ενός μέτρου.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους από 5,3 έως 6,3 βαθμών, όπως ανέφερε η JMA.

Νωρίτερα το πρωί, έξι σεισμικές δονήσεις μεταξύ 4,8 και 5,8 βαθμών είχαν σημειωθεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Οι δονήσεις αυτές έγιναν μόλις αισθητές στην ξηρά και δεν προκάλεσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η περιοχή εξακολουθεί να φέρει το τραύμα του καταστροφικού σεισμού των 9,0 βαθμών το 2011, που προκάλεσε τσουνάμι με 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους. Τότε σημειώθηκε και τήξη στον πυρήνα τριών αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, στη σοβαρότερη πυρηνική κρίση μετά το Τσερνόμπιλ.