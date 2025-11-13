Παρά το γεγονός ότι διαθέτουμε την πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το σοκ και το δράμα που ζει ο Κίναν Εβανς.

Προς θεού δεν κινδυνεύει η ζωή του (διότι συνήθως εκεί χρησμοποιούμε τη λέξη δράμα) αλλά αυτό το όσκαρ ατυχίας, κακοδαιμονίας, όπως θέλετε πείτε το δεν έχει προηγούμενο σαφέστατα στα ελληνικό αθλητισμό αλλά και πιθανότατα πανευρωπαϊκά.

Αυτό το roller coaster συναισθημάτων (διότι ναι θυμίζει αυτό το τρενάκι που οι αισθήσεις αλλάζουν ανά πολύ τακτά χρονιά διαστήματα και από τη χαρά, πας στο τράβηγμα στο στομάχι και την απόγνωση) που ζει ο Κίναν Εβανς το τελευταίο τριήμερο πραγματικά δεν έχει προηγούμενο.

Χαμογελαστός με την οικογένειά του στην εξέδρα να επιστρέφει στον αγώνα με την Καρδίτσα (πρώτος επίσημος αγώνας με τη φανέλα του Ολυμπιακού) και να το απολαμβάνει. Δεν είναι ότι έπαιξε καλά, είναι ότι έπαιξε, ότι πάτησε πάλι παρκέ, ότι έπαιξε με την ομάδα που τον στήριξε και ηθικά και οικονομικά από την πρώτη στιγμή εκείνης της καταραμένης μέρας (26.05.2024), όπου σε αγώνα της Ζαλγκίρις με την Λιετκαμπέλις, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου κάτι που τον οδήγησε ξανά στο χειρουργείο καθώς είχε επανέλθει από 8 μηνη απουσία από ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Ατέλειωτοι μήνες μοναξιάς (όσο και αν συμπαίκτες και προπονητές τον στήριζαν) στα γυμναστήρια, στα ιατρεία, στις αίθουσες αποθεραπείας. Με πείσμα, υπομονή και προσμονή ότι θα είναι και πάλι πίσω.

Πέρασαν 580 μέρες απουσίας από ευρωπαϊκό παιχνίδι (το τελευταίο του ήταν κόντρα στη Ρεάλ στο φινάλε της κανονικής περιόδου 2023-24) και η μοίρα το έφερε έτσι να

επιστρέψει απέναντι στην πρώην ομάδα του και αυτό επειδή δεν θα έπαιζε ο Νιλικίνα.

Όλο το γήπεδο να τον αποθεώνει την ώρα που έμπαινε στο παρκέ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έβλεπες παντού παγωμένα πρόσωπα. Στις εξέδρες, στους πάγκους των δύο ομάδων, ακόμα και από εκεί που δεν έβλεπες πίσω από τις οθόνες των τηλεοράσεων ή των υπολογιστών.

Το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» με πρώτο και καλύτερο τον Ματίας Λεσόρ (που περνά το δικό του γολγοθά) να στέλνει τις ευχές του και να ακολουθούν δεκάδες παίκτες και ομάδες.

Με τον Εβανς φυσικά να ζει το δικό του δράμα και να ψελλίζει «No way» την ώρα του νέου τραυματισμού του, ρήξη και πάλι αχίλλειου τένοντα, ναι δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις.

Οι ευχές όλων είναι να επιστρέψει δριμύτερος, αν και θα είναι άθλος εάν καταφέρει το θηρίο να επιστρέψει μετά από τρίτο τόσο σοβαρό τραυματισμό στο πιο υψηλό επίπεδο που ήταν αρχικά αλλά ακόμα και μετά τον πρώτο τραυματισμό.

Διότι πλέον είναι και το ψυχολογικό στη μέση, ένας παίκτης πρέπει να είναι iron man στο σώμα και στο μυαλό για να επιστρέψει στο 100% μετά από τέτοια χτυπήματα της μοίρας.

Του ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρει.