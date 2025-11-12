Όλοι περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην EuroLeague, μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός τον είχε συμπεριλάβει στην 12άδα για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα, όμως η επιστροφή του στο παρκέ αποδείχθηκε άτυχη.

Ο Έβανς αγωνίστηκε μόλις για ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Σε μία προσπάθεια άμυνας, το γόνατό του τον πρόδωσε, με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα και να χρειαστεί βοήθεια για να αποχωρήσει. Το ΣΕΦ «πάγωσε», ενώ το κοινό σίγησε, παρακολουθώντας τον Αμερικανό γκαρντ να εκφράζει την απογοήτευσή του με τη φράση «no way» προς τους συμπαίκτες του.

Η απουσία του Έβανς για περίπου 580 μέρες από την EuroLeague είχε δημιουργήσει μεγάλη προσμονή, ωστόσο η ατυχία δεν τον εγκατέλειψε ούτε στη φετινή του επιστροφή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναμέτρηση με σημαντική αίσθηση απώλειας, καθώς ο γκαρντ ήταν αναμενόμενο να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)