Δεν το χωρά ανθρώπου νους ότι ένας 22χρονος αποπειράθηκε να καταπιεί ολόκληρο ένα burgerχωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge που προβληματίζει για το πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα social media.

Όπως φαίνεται όλο και περισσότεροι νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι καταβροχθίζουν ό,τι βρουν μπροστά τους ενώ δεν μένουν μόνο σε έτοιμα φαγητά όπως burger ή tacos, αλλά και γλυκά και παγωτά.

Τα τρώνε μονομιάς στο πλαίσιο μίας επικίνδυνης μόδας που λέει πως πρέπει να φας ό,τι μπορείς με μια μπουκιά. Στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα υπάρχουν αμέτρητα βίντεο με νέα κορίτσια, αγόρια αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που παίζουν με την υγεία τους για λίγα like.

Γιαννάκος: Όσοι το κάνουν δεν παίζουν, αλλά αυτοκτονούν