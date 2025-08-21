Η γαλλική αστυνομία διερευνά τον θάνατο ενός δημοφιλούς streamer, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια ενός σχεδόν 12ήμερου stream, αφού προφανώς υπέστη κακοποιητική και ταπεινωτική μεταχείριση ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν ζωντανά.Ο Ραφαέλ Γκράβεν, 46 ετών, γνωστός στο διαδίκτυο ως Ζαν Πορμανόβ ή JP, είναι ένας από τους μεγαλύτερους streamers στη Γαλλία στην πλατφόρμα Kick και πέθανε τη Δευτέρα.

Η εισαγγελία της Νίκαιας δήλωσε στο CNN ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατό του και έχει διαταχθεί νεκροψία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες σχετικά με τον θάνατο του Πορμανόβ. Ο 46χρονος βετεράνος του στρατού είχε δημιουργήσει ένα κοινό που αριθμούσε πάνω από ένα εκατομμύριο σε διαφορετικές πλατφόρμες, με τον εαυτό του να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Συχνά εμφανιζόταν σε ακραίες προκλήσεις όπου άλλοι streamers του επιτίθονταν ή τον ταπείνωναν.

Από το 2023, είχε εμφανιστεί με αρκετούς άλλους streamers, κυρίως τον Όουεν Σεναζαντότι, γνωστό ως Naruto online, και τη Safine Hamadi, οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία του ζωντανή μετάδοση. Ο Σεναζαντότι ανακοίνωσε τον θάνατό του τη Δευτέρα στο Instagram. Στο βίντεο ζωντανής μετάδοσης που φάνηκε να δείχνει τον θάνατό του, αφού σταμάτησε να κινείται, οι θεατές δώρισαν χρήματα για να στείλουν μηνύματα που να ειδοποιούν τους κοιμισμένους streamers για την κατάσταση του Πορμανόβ.

Σε δεκάδες βίντεο από προηγούμενες ζωντανές μεταδόσεις που έχουν αξιολογηθεί από το CNN, ο Πορμανόβ φαίνεται να γίνεται στόχος αστείων, εκφοβισμού, σωματικών επιθέσεων και εξευτελιστικών ακροβατικών. Τα βίντεο από τις κοινές ζωντανές μεταδόσεις τους δείχνουν τους συναδέλφους streamers του Πορμανόβ να ανταγωνίζονται για το πόσο καιρό θα μπορούσαν να τον στραγγαλίσουν, ενώ άλλα τον δείχνουν να τον πυροβολούν με μπάλες ζωγραφικής ή να τον περιχύνουν με νερό. Ο βαθμός στον οποίο ο Πορμάνοβε υπέβαλε οικειοθελώς τη βία ή αν κάποια από αυτές ήταν σκηνοθετημένη, δεν ήταν σαφής.

Χάρη στις δωρεές των συνδρομητών, η ομάδα κέρδισε χρήματα από τις ζωντανές μεταδόσεις. Στην τελευταία ζωντανή μετάδοση του Πορμάνοβε, ένας μετρητής στο πάνω μέρος της οθόνης υποδήλωνε ότι η ομάδα είχε κερδίσει περίπου 36.000 ευρώ (42.000 δολάρια) από τη ροή που διήρκεσε μια ημέρα.

Αφήνοντας σημάδι

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ζωντανής μετάδοσης του Πορμάνοβε, η οποία φαινόταν να διαρκεί σχεδόν 300 ώρες, οι συμμετέχοντες ξύπνησαν από το τρεμόπαιγμα μιας μοτοσικλέτας στο κοινό τους υπνοδωμάτιο ή ενός φυσητήρα φύλλων. Σε κάποιο σημείο, ο Πορμάνοβε φαίνεται να ξυπνάει όταν ένας κουβάς με νερό ρίχνεται πάνω του.

Σε μια συνέντευξη με το BFMTV, θυγατρικό του CNN, ο Γιασίν Σαντούνι, δικηγόρος του Σεναζαντότι, δήλωσε ότι ο Πορμάνοβε υπέφερε από καρδιαγγειακά προβλήματα. Σε ένα βίντεο, ο Πορμάνοβε μίλησε για την ανάγκη λήψης φαρμάκων. Σε ένα άλλο, ο Σεναζαντότι ισχυρίζεται ότι διαβάζει μηνύματα που έστειλε ο Πορμάνοβε στη μητέρα του, στα οποία παραπονιέται ότι «κρατιέται αιχμάλωτος» από τους συν-streamers του.

Το παιχνίδι «το παρατραβάει», είπε ο Σεναζαντότι όταν το μήνυμά του διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ζωντανής μετάδοσης του Πορμάνοβε. «Νιώθω σαν να είμαι αιχμάλωτος της άθλιας ιδέας τους», είπε ο Σεναζαντότι και έγραψε ο Πορμάνοβε.

Δεν είναι σαφές σε ποιον ακριβώς αναφερόταν ο Πορμάνοβε και σε ένα μεταγενέστερο κλιπ λέει στον Σεναζαντότι, «ξέρεις πώς είμαι όταν είμαι θυμωμένος» αναφερόμενος στα μηνύματα.