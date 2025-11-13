Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να αποχαιρετήσουμε το 2025 και όλο και περισσότεροι αρχίζουν να προγραμματίζουν διακοπές και αποδράσεις για την εορταστική περίοδο.

Η καλύτερη περίοδος μάλιστα, είναι αυτή των Χριστουγέννων, καθώς όποιος προλάβει να ζητήσει άδεια τότε, με μόλις τρεις ημέρες άδεια θα μπορέσει να κάνει 9 μέρες διακοπές. Πώς; Είναι απλό. Τα Χριστούγεννα φέτος πέφτουν ημέρα Πέμπτη, ενώ ως γνωστόν αργία είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή η Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Συνεπώς, αν κολλήσετε τρεις μέρες άδειας τη Δευτέρα 22, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τότε μαζί με τις δύο αργίες των Χριστουγέννων, αλλά και τα δύο Σαββατοκύριακα πριν και μετά θα μπορέσετε να απολαύσετε 9 μέρες ξεκούρασης και να προγραμματίσετε ίσως ένα μεγάλο ταξίδι, μιας και θα έχει ήδη καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το πολυπόθητο δώρο Χριστουγέννων.

Με αυτόν τον τρόπο θα είστε σε άδεια από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου μέχρι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, έχοντας σπαταλήσει μόνο τρεις μέρες από την άδεια σας. Στη συνέχεια υπάρχει και η αργία της Πρωτοχρονιάς, η οποία πέφτει Πέμπτη και θα σπάσει την εβδομάδα στα δύο, καθώς η Παρασκευή 2 Ιανουαρίου είναι εργάσιμη, ενώ ακολουθούν και τα Φώτα, που όμως πέφτουν Τρίτη με την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου να είναι εργάσιμη.