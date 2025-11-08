Αν υπάρχει μία ελληνική πόλη που ζει τα Χριστούγεννα πριν από όλους, αυτή είναι τα Τρίκαλα. Από τις αρχές Νοεμβρίου, οι δρόμοι στολίζονται, οι βιτρίνες φωτίζονται και ο αέρας γεμίζει με μυρωδιές από κανέλα και μελομακάρονα. Η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας είναι – και φέτος – η πρώτη που υποδέχεται τη γιορτινή περίοδο, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο πιο μαγικός προορισμός των Χριστουγέννων στην Ελλάδα.

Ο Μύλος των Ξωτικών: Εκεί όπου αρχίζει η μαγεία

Το παλιό βιομηχανικό συγκρότημα του Μύλου Ματσόπουλου μεταμορφώνεται κάθε χρόνο σε έναν ολόκληρο χριστουγεννιάτικο κόσμο. Ο Μύλος των Ξωτικών ανοίγει τις πύλες του με φώτα, μουσικές, παραστάσεις, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Εκεί, τα παιδιά στέλνουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη, παίζουν στα εργαστήρια των ξωτικών και δοκιμάζουν λιχουδιές από τα ξύλινα σπιτάκια της αγοράς. Οι μεγάλοι περιπλανιούνται ανάμεσα στα φώτα, στις μυρωδιές και στα χαμόγελα, ξαναβρίσκοντας για λίγο το παιδί μέσα τους.