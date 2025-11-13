Ένα σοβαρό περιστατικό βίας συγκλονίζει τις φυλακές Τρικάλων. Το μεσημέρι της Τετάρτης, Αφγανός κρατούμενος που εκτίει ισόβια κάθειρξη επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε Έλληνα συγκρατούμενό του, τραυματίζοντάς τον έξι φορές, λίγα λεπτά πριν τη μεταγωγή του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε έξι φορές το θύμα, μέσα στην πτέρυγα, λέγοντας πως «ήθελε να αφήσει το αποχαιρετιστήριό του».

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που σωφρονιστικός υπάλληλος έκλεινε την πτέρυγα για τη μεσημεριανή καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να εμπλακεί και ο ίδιος στο περιστατικό.

Ο τραυματισμένος κρατούμενος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου διερευνώνται.