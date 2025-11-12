Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ έγινε δεκτός με μεγαλοπρέπεια σήμερα στο Πεκίνο από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κίνα μετά την ενθρόνισή του το 2014.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη εμπορική εταίρος της Ισπανίας στην Ασία και η τέταρτη σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα επίσημα ισπανικά στοιχεία.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Λετίθια, ο Φελίπε έφτασε με λιμουζίνα στο Μέγαρο του Λαού, στο Πεκίνο. Επιθεώρησε την τιμητική φρουρά μαζί με τον Σι και στη συνέχεια οι δύο άνδρες είχαν συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ουάνγκ Γι και Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο.

Ο 57χρονος Φελίπε έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Κίνα, κυρίως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 που διεξήχθησαν στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος πρόεδρος, που μετέβη στη Μαδρίτη το 2016, χαρακτήρισε σήμερα τον Ισπανό βασιλιά «φίλο του κινεζικού λαού». Παράλληλα ο Σι εκτίμησε ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες εποικοδομητικές δυνάμεις προσηλωμένες στην ειρήνη και την ανάπτυξη».

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ισπανία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σχέσης», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Φελίπε υπογράμμισε ότι «μια σχέση εμπιστοσύνης» έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών.

«Η φιλία μεταξύ της Ισπανίας και της Κίνας ωφελεί αναμφισβήτητα και τους δύο λαούς και αρμόζει σε δύο χώρες με μακρά ιστορία και παγκόσμιο προσανατολισμό», εκτίμησε ο Ισπανός βασιλιάς.

Ο πατέρας του, ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ήταν ο πρώτος Ισπανός μονάρχης που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα το 1978. Το τελευταίο επίσημο ταξίδι του στο Πεκίνο ήταν το 2007, όταν συναντήθηκε με τον τότε Κινέζο πρόεδρο Χου Ζιντάο.

Η Ισπανία επιδιώκει να προσεγγίσει οικονομικά την Κίνα, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει επισκεφθεί την Κίνα τρεις φορές σε διάστημα τριών ετών, πιο πρόσφατα την άνοιξη.

Στη διάρκεια επίσκεψής του τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Η ΕΕ συνολικά παραμένει επιφυλακτική όσον αφορά τις οικονομικές της σχέσεις με την Κίνα, ανησυχώντας για τις εμπορικές ανισότητες, τους δεσμούς του Πεκίνου με τη Μόσχα και την κυριαρχία του στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων ορυκτών.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέκρινε τον Ισπανό ομόλογό του Κάρλος Κουέρπο επειδή πρότεινε η Ευρώπη να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με την Κίνα.