Η Κάτω Βουλή του Καζακστάν ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την «προπαγάνδα υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ» στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, προβλέποντας πρόστιμα για τους παραβάτες και ποινή φυλάκισης έως δέκα ημερών σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Η νέα νομοθεσία ακολουθεί το παράδειγμα χωρών όπως η Ρωσία, η Γεωργία και η Ουγγαρία, όπου έχουν υιοθετηθεί παρόμοιοι περιορισμοί σχετικά με την προβολή θεμάτων που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται τώρα να σταλεί στη Γερουσία, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί. Η τελική του ισχύς εξαρτάται από την υπογραφή του προέδρου Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης των «παραδοσιακών αξιών».

Οι βουλευτές, που ανήκουν κυρίως σε κόμματα πιστά στον Τοκάγεφ, ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της απαγόρευσης, επιβεβαιώνοντας τη γραμμή της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τη νέα νομοθεσία. Η εδρεύουσα στο Βέλγιο ΜΚΟ «Διεθνής Συνεργασία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» δήλωσε ότι ο νόμος «παραβιάζει κατάφωρα τις διεθνείς δεσμεύσεις του Καζακστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Παρά το γεγονός ότι το Καζακστάν είναι μια κατά πλειονότητα μουσουλμανική χώρα, διατηρεί κοσμικό χαρακτήρα και είχε νομιμοποιήσει την ομοφυλοφιλία από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, οι κοινωνικές αντιλήψεις παραμένουν βαθιά συντηρητικές.

Υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο, ο υπουργός Παιδείας Γκάνι Μπεϊσεμπάγεφ ανέφερε ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι εκτίθενται καθημερινά σε πληροφορίες στο διαδίκτυο που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδέες τους για την οικογένεια, την ηθική και το μέλλον».