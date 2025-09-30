Στο Καζακστάν ζουν και αναπνέουν για τη μεγάλη βραδιά! Το «Almaty Central Stadium» φιλοξενεί τη σπουδαία αναμέτρηση Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με το ενδιαφέρον να χτυπάει «κόκκινο».

Σύμφωνα με τη Mundo, περίπου 30.000 φίλαθλοι έχουν κατακλύσει το γήπεδο, το οποίο χωράει μόλις 23.000 θεατές, δημιουργώντας πρωτοφανή συνωστισμό. Χιλιάδες οπαδοί των γηπεδούχων βρίσκονται από νωρίς στις θύρες, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί βρέθηκαν στο γήπεδο σχεδόν τρεις ώρες πριν από τη σέντρα, αποδεικνύοντας την τεράστια ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο Αλμάτι για τη «μονομαχία» με τη «Βασίλισσα».

Ακολουθούν εικόνες απο τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου: