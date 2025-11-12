Μετά από μία εβδομάδα απουσίας, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανοίγει ξανά τον φάκελο του μυστηρίου και ρίχνει φως εκεί όπου κυριαρχεί το σκοτάδι.

Οι τηλεθεατές μπαίνουν και πάλι στον κόσμο των αληθινών ιστοριών, εκεί όπου η έρευνα, η συγκίνηση και η αγωνία ενώνονται.

Μία νέα υπόθεση έρχεται να καθηλώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Μία μητέρα στη μοιραία βόλτα…

Το μυστήριο, ο φόβος και η σιωπή πλέκουν ένα αόρατο δίχτυ.

Τι είδε και την εξαφάνισαν;

«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη: Παρασκευή στις 23:20, στο MEGA

Δείτε το trailer