Μια διαφορετική εμπειρία ξενάγησης στον Λευκό Πύργο θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής δράσης Open House Thessaloniki 2025.

Από τις 12:00 έως τις 18:00, εθελοντές του προγράμματος θα υποδέχονται δωρεάν το κοινό, προσφέροντας ξενάγηση στο εμβληματικό μνημείο και αναδεικνύοντας τη μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία. Τη δράση υλοποιεί το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο συμμετέχει για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά στη διοργάνωση.

Η καθιερωμένη αρχιτεκτονική γιορτή της πόλης φέτος φέρει τον τίτλο «Future Heritage – η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο». Στόχος της είναι να προσκαλέσει το κοινό να γνωρίσει από κοντά περισσότερα από 70 κτίρια και να συμμετάσχει σε παράλληλες δράσεις που ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Open House Thessaloniki: www.openhousethessaloniki.gr/buildings/open2025