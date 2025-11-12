Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη ενός 35χρονου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κλήθηκαν να επέμβουν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον νεαρό άνδρα.

Ο 34χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε σθεναρά απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια. Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.

Με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου μετά από εξέταση των γιατρών κρίθηκε σκόπιμη η ακούσια νοσηλεία του.