Η διεθνής ασφάλεια επαναπροσδιορίζεται μέσα από ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Κίνα αναδύεται ως παγκόσμια υπερδύναμη και οι ισορροπίες ΗΠΑ–Ευρώπης δοκιμάζονται.

O Γιώργος Μαντέλας, Διευθυντής των ΝΕΩΝ, ο Κώστας Τσιμώνης, Αν. Καθηγητής Κινεζικής Πολιτικής, ο Τζόναθαν Κοέν, Πρέσβης επί τιμή και Διακεκριμένος Εταίρος για τη Διεθνή Ασφάλεια στο RUSI, και ο Marian Wendt, Επικεφαλής του Ινστιτούτου Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέλυσαν στο πλαίσιο του Athens Security Forum τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις: την άνοδο της Κίνας, τη μετατόπιση ισχύος στο διεθνές σύστημα, και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον.

«Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα με το θέμα της ενέργειας και τα αποτελέσματα του συνεδρίου δείχνουν ότι πλέον ο όρος ασφάλεια έχει πολλές διαφορετικές έννοιες πλέον. Δεν είναι ο παραδοσιακός όπλα, άμυνα. Είναι πάρα πολύ σύνθετος. Ξεκινάει λοιπόν από την ενέργεια και καταλήγει μέχρι και στην soft άμυνα που είναι ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης τα οποία υπηρετούμε εμείς. Γι’ αυτό και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες εδώ» δήλωσε στο Athens Security Forum, Διευθυντής των ΝΕΩΝ, ο Γιώργος Μαντέλας.

Παράλληλα ο Κώστας Τσιμώνης, Αν. Καθηγητής Κινεζικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου σχολίασε πως «ο σημερινός κόσμος χαρακτηρίζεται από την ανάδυση μιας νέας υπερδύναμης, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όμοιά της δεν έχουμε δει ποτέ ιστορικά. Κατά διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Σοβιετική Ένωση ήταν ασφαλώς μια μεγάλη πρόκληση για την Αμερική και για τη Δύση, όμως με εντελώς διαφορετικούς όρους. Είχε μια άλλη ιδεολογία και πρέσβευε ένα άλλο πολιτικοοικονομικό σύστημα. Η Κίνα σήμερα έρχεται να προκαλέσει την πρωτοκαθεδρία, να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά με τους ίδιους όρους, με τους ίδιους όρους δηλαδή της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές προκλήσεις ασφάλειας, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε ανάλυση που κάνουμε για την διεθνή πολιτική».

Στο Athens Security Forum μίλησε και ο Επικεφαλής του Ινστιτούτου Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, Marian Wendt ο οποίος ξεκίνησε επεξηγώντας πως «σήμερα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις στην Ευρώπη, και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε τους πολέμους στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Ανατολή και την κλιματική αλλαγή στην Αφρική, η οποία θα επηρεάσει πρώτα την Ελλάδα και στη συνέχεια ολόκληρη την Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις για την κοινή μας ασφάλεια».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Τζόναθαν Κοέν, Πρέσβης επί τιμή και Διακεκριμένος Εταίρος για τη Διεθνή Ασφάλεια στο RUSI τόνισε πως «η ασφάλεια είναι πάντα σημαντική. Είναι ένα από τα θεμέλια της διαβίωσης κάθε πολίτη. Χωρίς ασφάλεια, δεν μπορούμε να έχουμε οργανωμένη κοινωνία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το εμπόριο ή να χτίσουμε την ευημερία μας. Επομένως, η ασφάλεια είναι πραγματικά το θεμέλιο της σταθερής πολιτισμού και προόδου» και συνέχισε προσθέτοντας πως «νομίζω ότι έχουμε πολλές προκλήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας κύριος εχθρός. Νομίζω ότι έχουμε προκλήσεις με την τεχνολογία. Έχουμε προκλήσεις με την αποδοχή μιας νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Έχουμε προκλήσεις με την κατανόηση και το σχεδιασμό στρατηγικών για την αντιμετώπιση των νέων ισορροπιών ισχύος, των νέων παικτών στο διεθνές πεδίο που δεν υπήρχαν με τον σημαντικό τρόπο που υπάρχουν τώρα. Παλαιότερα, ζούσαμε σε μια κοινωνία που βασιζόταν σε δομές που είχαν ως προϋπόθεση την ισορροπία δυνάμεων, την οικονομία και την τεχνολογία που υπήρχαν το 1945. Σήμερα, όμως, αντιμετωπίζουμε έναν εντελώς νέο κόσμο προκλήσεων και μόλις αρχίζουμε να τον κατανοούμε. Συνέδρια όπως αυτό είναι πολύ σημαντικά για να μας βοηθήσουν να αποκρυσταλλώσουμε τις σκέψεις μας και να σχεδιάσουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.»