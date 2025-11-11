Ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, γνωστός από την εμβληματική ταινία “Η γεύση του κερασιού“ που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, πέθανε σε ηλικία 78 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Ερσάντι, αν και δεν υπήρξε επαγγελματίας ηθοποιός, απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από την ερμηνεία του στην ταινία του εκλιπόντος σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι. Το φιλμ, που βραβεύθηκε το 1997 στο Φεστιβάλ των Καννών, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ιρανικού κινηματογράφου.

Στην ταινία, η κάμερα του Κιαροστάμι ακολουθεί έναν άνδρα, τον οποίο υποδύεται ο Ερσάντι, καθώς περιπλανιέται με το αυτοκίνητό του στα περίχωρα της Τεχεράνης. Ο ήρωας προτείνει σε αγνώστους να τον βοηθήσουν να ταφεί μετά την αυτοκτονία του, προσφέροντάς τους αμοιβή.

Ένας στρατιώτης, ένας άνεργος και ένας εργάτης απορρίπτουν την πρόταση, μέχρι που ένας ηλικιωμένος ταριχευτής δέχεται, προσπαθώντας παράλληλα να του ξαναδώσει την επιθυμία για ζωή, υπενθυμίζοντάς του «τη γεύση του κερασιού».

Από την αρχιτεκτονική στο παγκόσμιο σινεμά

Γεννημένος το 1947 στο Ισφαχάν, ο Ερσάντι σπούδασε αρχιτεκτονική και εργάστηκε στον τομέα αυτό πριν στραφεί στην υποκριτική. Η φυσική του παρουσία και η εσωτερικότητα των ερμηνειών του τον καθιέρωσαν ως ξεχωριστή μορφή του ιρανικού κινηματογράφου.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε διεθνείς παραγωγές όπως το “Χαρταετοί πάνω από την πόλη” (2007), βασισμένο στο μυθιστόρημα του Καλέντ Χοσεϊνί, και το βρετανικό κατασκοπευτικό δράμα “Ο Νο1 καταζητούμενος” (2014).

Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία “Zero Dark Thirty” (2012) της Κάθριν Μπίγκελοου, που αναφέρεται στον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν και υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ.

Αναγνώριση και αποχαιρετισμός

Το Σπίτι του Κινηματογράφου του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον «εξέχουσα φυσιογνωμία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης».

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Φατεμέ Μοχατζερανί, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, σημειώνοντας σε ανάρτησή της στο X ότι ο Χομαγιούν Ερσάντι υπήρξε «ευγενής και στοχαστικός ηθοποιός του ιρανικού κινηματογράφου».