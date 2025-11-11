Το Booker Prize, το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, κατέκτησε φέτος ο Βρετανός και Ούγγρος συγγραφέας Ντέιβιντ Σάλαϊ για το έκτο του έργο, με τίτλο Flesh («Σάρκα»). Η απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, σε μια τελετή με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Ο Σάλαϊ είναι ο πρώτος δημιουργός με διπλή βρετανική και ουγγρική καταγωγή που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο θεωρείται ισάξιο του γαλλικού Goncourt και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (περίπου 56.800 ευρώ).

Γεννημένος το 1974, ο συγγραφέας διαδέχεται τη Σαμάνθα Χάρβεϊ, που είχε τιμηθεί πέρυσι για το Orbital, ένα λυρικό μυθιστόρημα με ήρωες έξι αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό. Κατά τη διάρκεια της φετινής τελετής, παρουσιάστηκε απόσπασμα του έργου του Σάλαϊ, ερμηνευμένο από τον ράπερ Stormzy, προσδίδοντας ιδιαίτερη δυναμική στην εκδήλωση.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ο Ιρλανδός συγγραφέας Ρόντι Ντόιλ –ο οποίος είχε τιμηθεί με Μπούκερ το 1993– χαρακτήρισε το βιβλίο «ιδιαίτερο». Το Flesh παρακολουθεί τη ζωή του Ίστβαν, ενός Ούγγρου που μεγαλώνει σε ταραγμένη εφηβεία και μεταναστεύει στο Λονδίνο, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του σε προχωρημένη ηλικία.

Το μυθιστόρημα αποτελεί συνέχεια του All That Man Is («Όλα όσα είναι ο άνδρας»), έργου που είχε συμπεριληφθεί στη «βραχεία λίστα» για το Μπούκερ του 2016 και είχε αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές. Ο Σάλαϊ εξήγησε πως στόχος του ήταν να γράψει «για τη ζωή ως σωματική εμπειρία», για ένα «ζωντανό σώμα στον κόσμο».

Από το 1969, το βραβείο Μπούκερ έχει αναδείξει σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Σαλμάν Ρούσντι, η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Αρουντάτι Ρόι. Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, το βραβείο προσφέρει διεθνή αναγνώριση και ενισχύει καθοριστικά την εκδοτική επιτυχία των νικητών.

Στη φετινή «βραχεία λίστα» συμμετείχαν επίσης δημιουργοί με προηγούμενες διακρίσεις, όπως η Ινδή Κίραν Ντεσάι, με το The Loneliness of Sonia and Sunny — έργο που της πήρε 20 χρόνια να ολοκληρώσει — και ο Βρετανός Άντριου Μίλερ, με το The Land in Winter.

Νέο βραβείο για την παιδική λογοτεχνία

Οι διοργανωτές του Booker ανακοίνωσαν μια σημαντική καινοτομία: από το 2027 θα απονέμεται ξεχωριστό βραβείο για την παιδική λογοτεχνία. Θα αφορά έργα γραμμένα ή μεταφρασμένα στα αγγλικά και δημοσιευμένα στη Βρετανία, τα οποία απευθύνονται σε αναγνώστες ηλικίας 8 έως 12 ετών.