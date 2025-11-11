Για χιλιάδες συνδρομητές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι ανεπιθύμητες κλήσεις έχουν γίνει καθημερινός πονοκέφαλος. Ακόμα και τις πιο ακατάλληλες ώρες, δεχόμαστε τηλεφωνήματα από εταιρείες που προσπαθούν να μας «πουλήσουν» αλλαγή παρόχου ρεύματος ή τηλεφωνίας, ή να μας πιέσουν να αγοράσουμε διάφορα προϊόντα.

Η λύση υπάρχει και λέγεται «Μητρώο 11», που προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου 3471/2006. Όποιος είναι καταχωρημένος σε αυτό, δεν πρέπει να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις. Και αν παρόλα αυτά συνεχίσουν να τον ενοχλούν, δικαιούται αποζημίωση που ξεκινά από 10.000 ευρώ, κάτι που πρόσφατα επιβεβαίωσε και ο Άρειος Πάγος (απόφαση 564/2024) καθώς έκρινε θετικά υπέρ της συνταγματικότητας λόγω ηθικής βλάβης.

Τι είναι το «Μητρώο 11» και πώς λειτουργεί

Το «Μητρώο 11» είναι μια λίστα που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας, όπου καταγράφονται όσοι συνδρομητές δεν θέλουν να λαμβάνουν κλήσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Αν δεν εγγραφεί κάποιος, οι κλήσεις βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς δεν υπάρχει νόμιμη απαγόρευση για να σταματήσουν.

Πώς να εγγραφείτε

Η διαδικασία είναι απλή. Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε ηλεκτρονικά, είτε σε υποκατάστημα του παρόχου σας, να καλέσετε στον ειδικό πενταψήφιο αριθμό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή να στείλετε email, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας.

Οι εταιρείες που κάνουν τις κλήσεις χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για να εξαιρούν από τις καμπάνιες τους τους αριθμούς που βρίσκονται στο Μητρώο 11. Όσες παραβιάζουν τον νόμο, αντιμετωπίζουν πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και μπορούν να κληθούν να καταβάλουν αποζημίωση στους παραπονούμενους. Σημειώνεται όμως ότι το Μητρώο δεν προστατεύει από κλήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό.

Απόκρυψη αριθμού

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την εταιρεία σας να μπλοκάρει κλήσεις με απόκρυψη αριθμού. Όταν κάποιος σας καλεί κρυφά, θα ακούει μήνυμα ότι ο αριθμός του εμφανίζεται κατειλημμένος. Αν εξακολουθείτε να δέχεστε ενοχλητικές κλήσεις με απόκρυψη, μπορείτε να ζητήσετε προσωρινά να εμφανίζονται τα στοιχεία του καλούντος για να εντοπίσετε ποιος σας ενοχλεί και να κινηθείτε νομικά.

Τα πρακτικά βήματα για να μπείτε στο Μητρώο 11

Cosmote: καλέστε 13888 ή 13818

Vodafone: καλέστε 13830 ή 1399

NOVA: καλέστε 13800

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αίτηση σε υποκατάστημα ή μέσω email, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας σας. Η εγγραφή ή η διαγραφή από το μητρώο ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 30 ημέρες.