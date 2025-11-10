Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ συνεχίζει να εργάζεται ενεργά ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, καλώντας το κοινό να αγνοήσει τις εικασίες δυτικών μέσων ενημέρωσης πως έχει χάσει την εύνοια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής, είναι γνωστός για το στιβαρό του διαπραγματευτικό ύφος. Η απουσία του από σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα, όπου αναμενόταν να παρευρεθεί, προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη θέση του.

Παράλληλα, ο Πούτιν αποφάσισε να αναθέσει σε άλλο αξιωματούχο τη ρωσική εκπροσώπηση στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, ρόλο που στο παρελθόν είχε αναλάβει ο Λαβρόφ.

Τέλος, το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες περί δυσμένειας, υπογραμμίζοντας ότι ο υπουργός παραμένει ενεργός στα καθήκοντά του, παρά το γεγονός ότι «πάγωσαν» οι προσπάθειες για διοργάνωση μίας δεύτερης συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.