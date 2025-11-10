Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Super League (2-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο) και αποχώρησε από τη λίστα των αήττητων ομάδων της Ευρώπης, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί που τον κρατούσε στην ελίτ της ηπείρου. Πλέον, μόλις 15 ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη παραμένουν χωρίς ήττα στα πρωταθλήματά τους, από τη «βαριά» Μπάγερν Μονάχου – τη μοναδική εκπρόσωπο των πέντε κορυφαίων λιγκών – μέχρι τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ, η οποία μάλιστα έχει το απόλυτο με 7 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Πόρτο και η Μπενφίκα από την Πορτογαλία, η Φενερμπαχτσέ από την Τουρκία, η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη, καθώς και οι τρεις ομάδες από το Σαν Μαρίνο (Βίρτους, Τρε Φιόρι, Λα Φιορίτα) που διατηρούν ζωντανό το όνειρο ενός αήττητου πρωταθλήματος. Μετά το «σπάσιμο» του σερί του ΠΑΟΚ, η Ευρώπη μετρά πλέον μόνο 15 ομάδες που συνεχίζουν αήττητες τη φετινή τους πορεία — και η μάχη για το ποια θα αντέξει μέχρι τέλους μόλις άρχισε.

Η λίστα των ομάδων που παραμένουν αήττητες

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Φενερμπαχτσε (Τουρκία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Χαρτς (Σκωτία)

Κλάκσβιλ (Νησιά Φερόε)

Αραράτ (Αρμενία)

Ρέινζτερς (Ανδόρα)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)

Βαρνάρ (Βόρεια Μακεδονία)

Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)

Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)