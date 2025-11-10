Ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά συμπλήρωσε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου ηγέτη και σταθερού σημείου αναφοράς της «ασπρόμαυρης» εποχής Λουτσέσκου.

Η Super League, αναγνωρίζοντας τη σημασία του επιτεύγματος, έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Σέρβο εξτρέμ, ο οποίος εδώ και τέσσερα χρόνια αποτελεί πρόσωπο-σύμβολο για τον ΠΑΟΚ. Από το καλοκαίρι του 2020, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ως ελεύθερος, μέχρι σήμερα, ο Ζίβκοβιτς έχει εξελιχθεί όχι μόνο σε βασικό πυλώνα της ομάδας, αλλά και σε πρόσωπο που εμπνέει με τη συνέπεια, τη νοοτροπία και τη σιωπηλή του ηγεσία.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, την Πέμπτη (6/11), στο παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα, ο Σέρβος έγραψε άλλο ένα κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του ιστορία, φτάνοντας τις 61 συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ — αριθμός που τον φέρνει στην κορυφή όλων των εποχών για τον Δικέφαλο σε αυτή την κατηγορία. Ένα επίτευγμα που αποτυπώνει τη σταθερότητα, τη διάρκεια και την αγωνιστική του αξία.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό (9/11) ήταν το παιχνίδι όπου ο Ζίβκοβιτς συμπλήρωσε 250 συνολικά εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αριθμός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς πως σε αυτό το διάστημα ο Σέρβος έχει αγωνιστεί σχεδόν σε κάθε μεγάλο παιχνίδι, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με ρόλο ηγετικό, με καθοριστικά γκολ και ασίστ, με στιγμές που έκριναν τίτλους και προκρίσεις, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει γίνει σημείο αναφοράς για τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Το περιβραχιόνιο που φορά τα τελευταία χρόνια δεν είναι απλώς ένα κομμάτι υφάσματος – είναι η αναγνώριση μιας πορείας γεμάτης συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Ο ίδιος δείχνει κάθε εβδομάδα πως δεν έχει φτάσει ακόμη στο ταβάνι του. Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την πορεία του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο αρχηγός του Δικεφάλου συνεχίζει να προσθέτει αριθμούς, εμπειρίες και παραστάσεις, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.