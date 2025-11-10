Αγωνία τέλος, αλλά και προβληματισμός στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τους φόβους του ιατρικού επιτελείου, καθώς ο 21χρονος άσος έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο.

Η διάγνωση φέρνει ανησυχία στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, αφού ο Κωνσταντέλιας αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες στη λειτουργία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο νεαρός χαφ θα ακολουθήσει άμεσα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να καθοριστεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Κωνσταντέλιας θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις σύντομα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η απουσία του μένει να δούμε για όσο καιρό θα υπάρχει. Ο Λουτσέσκου, από την πλευρά του, καλείται να διαχειριστεί με ψυχραιμία την κατάσταση, προετοιμάζοντας τις εναλλακτικές του ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.