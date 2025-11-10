Η ανάληψη μιας ομάδας από νέο προπονητή συνήθως φέρνει ενθουσιασμό, αλλαγή νοοτροπίας και ελπίδα για ένα «φρέσκο ξεκίνημα». Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που οι περισσότεροι αγνοούν — η απότομη αύξηση των τραυματισμών.

Oι τραυματισμοί τείνουν να πολλαπλασιάζονται αμέσως μετά την αλλαγή προπονητή. Ο λόγος; Οι παίκτες προσπαθούν να εντυπωσιάσουν το νέο τεχνικό επιτελείο, πιέζουν τον εαυτό τους πέρα από τα όρια, και συχνά αποκρύπτουν μικροενοχλήσεις που γρήγορα εξελίσσονται σε κάτι σοβαρότερο.

«Είναι γνωστό στον ιατρικό χώρο ότι όταν έρχεται νέος κόουτς, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών», εξηγεί ο φυσιοθεραπευτής Μπεν Γουόρμπερτον, αδελφός του θρύλου του ράγκμπι Σαμ Γουόρμπερτον.

«Οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Συχνά προπονούνται τραυματισμένοι ή δεν αναφέρουν πόνους, προσπαθώντας να μπουν στην ενδεκάδα.»

Η έρευνα το επιβεβαιώνει

Μελέτη της UEFA (2023) αποκάλυψε πως όταν ένας νέος προπονητής φέρνει μαζί του νέο επιτελείο φυσικής κατάστασης, τα περιστατικά τραυματισμών των οπίσθιων μηριαίων τριπλασιάζονται. Αντίστοιχα, έρευνα του 2020 για την τουρκική Super League διαπίστωσε ότι οι τραυματισμοί διπλασιάζονται μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες μετά την αλλαγή τεχνικού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Όταν ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το 2015, οι «κόκκινοι» είχαν περισσότερους από 20 τραυματισμούς μέσα σε τρεις μήνες. Η ένταση του “gegenpressing” χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής, με αποτέλεσμα αλλεπάλληλες απουσίες.

Τα δεδομένα και η διαχείριση

Σήμερα οι ομάδες παρακολουθούν κάθε παίκτη μέσω GPS, συλλέγοντας πληροφορίες για ταχύτητα, αποστάσεις και επιβάρυνση. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο ειδικός σε τραυματισμούς Μπεν Ντίνερι (Premier Injuries), τα δεδομένα δεν αρκούν:

«Ο νέος προπονητής δεν γνωρίζει πάντα το πλήρες ιατρικό ιστορικό κάθε παίκτη, ενώ η επιθυμία του να ανεβάσει ρυθμούς μπορεί να οδηγήσει σε υπερκόπωση.»

Το «κλειδί» για αποφυγή τραυματισμών

Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η σταδιακή μετάβαση. «Δεν πρέπει να αλλάζουν τα πάντα απότομα», τονίζει ο Γουόρμπερτον. «Χρειάζεται συνέπεια στο πρόγραμμα για τις πρώτες εβδομάδες, ώστε να μην προκληθεί σοκ στον οργανισμό των παικτών.»

